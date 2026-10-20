Назван самый популярный кофейный напиток у россиян осенью

Капучино оказался самым популярным кофейным напитком у россиян осенью 2026 года. Это следует из исследования ЮMoney и ИТ-компании "Эвотор", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Пять самых продаваемых категорий - капучино, латте, американо, раф и эспрессо - обеспечивают около 90% продаж кофейных напитков. Лидер этого списка - капучино. В сентябре 2026 года на него пришлось 50,5% оборота пяти основных категорий против 49,8% годом ранее. Средний чек при покупке капучино за год вырос на 10,4%, до 265 рублей", - сказано в тексте.

Второе место сохранил латте, однако его доля в обороте наиболее востребованных кофейных напитков за год снизилась с 24,5% до 23,7%. Средний чек на напиток увеличился на 9,9%, до 276 рублей. На третьей позиции оказался американо: его доля выросла с 10,6% до 11,5%. Средний чек при покупке американо увеличился на 10,9%, до 188 рублей. Доля рафа сократилась с 13,2% до 12,2%. При этом он остался самым дорогим напитком среди рассматриваемых категорий - средний чек достиг 324 рублей, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Наименьшую долю оборота среди пяти основных категорий занял эспрессо - 2,1% против 1,9% годом ранее. Средний чек при его покупке вырос на 8,8%, до 172 рублей.

По данным опроса, кофе пьют 94% россиян. Несколько чашек в день выпивают 61% участников исследования, одну чашку ежедневно - 22%. Несколько раз в неделю кофе пьют 6% опрошенных, пару раз в месяц - 4%, только по особым случаям - 1%.

Половина опрошенных укладывается в сумму 2 тыс. рублей в месяц. До 1 тыс. рублей на кофе расходуют 30% респондентов, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей - 20%. Еще 24% тратят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Более 4 тыс. рублей ежемесячно расходуют 17% опрошенных. В диапазон от 4 тыс. до 5 тыс. рублей укладываются 8%, от 5 тыс. до 7 тыс. и от 7 тыс. до 9 тыс. рублей - по 2%. От 9 тыс. до 10 тыс. рублей на кофе тратит 1% респондентов. Еще 4% расходуют на кофе свыше 10 тыс. рублей в месяц.

ЮMoney провела опрос потребителей, а "Эвотор" проанализировал продажи кофейных напитков в торговых точках.

Опрос проходил в октябре 2026 года более чем среди 1,5 тыс. респондентов, из них 66% - мужчины, 34% - женщины. Больше всего респондентов проживают в Москве (19%), Приволжском ФО (16%), Санкт-Петербурге (16%) и Сибирском ФО (12%).

Аналитика "Эвотора" подготовлена на основе фискальных данных касс "Эвотор" в кофейнях по всей стране - 9,5 млн чеков за август и сентябрь 2025 и 2026 годов. Для оценки общей динамики использованы оборот и количество продаж в среднем на одну торговую точку, а для категорий напитков - доли в денежном обороте топ-5 и средний чек.