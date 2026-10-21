Попытка доставки запрещённых предметов пресечена в ИК-6

На транспортном КПП исправительной колонии № 6 сотрудники отдела охраны учреждения провели досмотр транспортного средства.



В ходе досмотра были обнаружены и изъяты сотовый телефон и кабель USB Type-C.



Бдительность сотрудников и тщательный досмотр транспорта позволяют своевременно выявлять запрещённые предметы и предотвращать их попадание на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области