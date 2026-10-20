Самарская ГубДума приняла поправки в областной бюджет на 2026 год

Сегодня депутаты поддержали изменения в главный финансовый документ региона. Накануне корректировки прошли два чтения на расширенном заседании профильного комитета. Законопроект представила заместитель председателя Правительства — министр финансов Ольга Собещанская.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева Правительство Самарской области инициировало корректировку параметров областного бюджета на 2026–2028 годы. Документ учитывает фактическое исполнение бюджета за истекший период 2026 года и необходимость приведения параметров в соответствие с текущими экономическими сценариями.

«Для нас принципиально важно обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы региона, безусловно выполнить поручения Президента РФ по концентрации ресурсов на приоритетных направлениях — поддержке специальной военной операции, участников СВО и членов их семей, а также на 100% обеспечить социальные гарантии населению и достижение национальных целей», — подчеркнула Ольга Собещанская.

Параметры бюджета на 2026 год:

доходы — 309,8 млрд рублей

расходы — 344,7 млрд рублей

Бюджет региона сохраняет сбалансированность и высокую степень финансовой устойчивости, сообщает пресс-служба минфина СО.

Фото: Министерство финансов Самарской области