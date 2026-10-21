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Нашли в налоговом уведомлении некорректную информацию: что делать, чтобы исправить данные и пересчитать налог?

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Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце в налоговую службу представляют регистрирующие органы (МВД России, миграционный центр, органы Росреестра, МЧС России, ГИБДД России, Росавиация, Росморречфлот, органы Гостехнадзора, нотариусы, и другие)

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце в налоговую службу представляют регистрирующие органы (МВД России, миграционный центр, органы Росреестра, МЧС России, ГИБДД России, Росавиация, Росморречфлот, органы Гостехнадзора, нотариусы, и другие). Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России»,

лично подать заявление в любой налоговый орган,

отправить обращение Почтой России

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления (направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы.

При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней) пересмотрит ранее начисленную сумму налога, сформирует (при наличии оснований) новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика.

Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8 800 222-22-22.

Рекомендуем налогоплательщикам использовать возможности промостраницы «Налоговое уведомление 2025 года» по ссылке: https://clck.ru/3WJoeL, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области

Теги: Самара

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