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Старшего воспитателя детского сада из Кинеля, разработавшего  конструктор «Родные просторы», наградили на финале конкурса «Родная игрушка»

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В Национальном центре «Россия» в Москве наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который Российское общество «Знание» и Движение Первых проводят по поручению Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и де

В Национальном центре «Россия» в Москве наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который Российское общество «Знание» и Движение Первых проводят по поручению Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Среди награжденных — Любовь Кузнецова старший воспитатель детского сада «Сказка» из Кинеля, разработавшая конструктор о природе родного края «Родные просторы». На выставке, организованной в рамках финала Всероссийского конкурса, ее проект увидели уже не как замысел, а в виде прототипа. С сентября, когда идея вошла в число лучших в номинации «Идеи игр и игрушек», над ней работали вместе с технологическими партнерами.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко зачитал приветственное слово участникам от Президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Дорогие друзья! Приветствую вас в Национальном центре «Россия» на финале второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проходит в формате праздничного фестиваля, выставки детских игр и игрушек. Ваш интересный, содержательный проект с каждым годом укрепляет свои традиции и вновь объединяет увлечённых, мастеровитых, энергичных людей самых разных возрастов и профессий, молодёжь и целые семьи. Знаю, что на нынешний конкурс, посвящённый играм и игрушкам, созданным для учреждений дошкольного образования, представлена яркая палитра замечательных, поистине уникальных работ. Все они сделаны с любовью к детям и призваны развивать у них художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к непреходящим духовно-нравственным ценностям, знакомить с нашим богатым историческим и культурным наследием, самобытными традициями и обычаями народов России. Убеждён, что лучшие игры и игрушки обязательно станут серьёзным подспорьем для родителей и педагогов, источником радости для мальчишек и девчонок. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — сообщил Президент РФ.
Конструктор «Родные просторы» Любовь Кузнецова придумала вместе с коллегой Юлией Глушковой, а поводом стали вопросы младшей дочери: почему листья желтые, почему белка на сосне. На деревянную подложку ребенок устанавливает деревья десяти видов — от сосны и березы до вяза и ивы — и фигурки животных Среднего Поволжья. У каждого дерева три сменные кроны — весенняя, летняя и осенняя, так что ребенок сам переключает сезоны и изучает природные циклы. «В современном мире дети хорошо знают мультперсонажей, но им трудно отличить березу от осины. Они не знают, что на дубах растут желуди. Мы решили создать конструктор родного края», — объясняет автор. Награду в блоке «Конструкторы и сборные модели» вручил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
Финал конкурса объединил более 1,5 тыс. участников: членов экспертного и детского жюри конкурса, родителей с детьми, школьников и студентов творческих и предпринимательских направлений, представителей бизнеса и индустрии детских товаров. Деловая программа финала включала панельные дискуссии и мастер-класс с участием государственных деятелей, экспертов, представителей бизнеса и лидеров индустрии.
«Конкурс «Родная игрушка», реализуемый по поручению Президента РФ, — это уже более двух тысяч проектов, игрушек, игр, которые получили знак качества. В этом году у нас еще ряд изменений: гораздо больше игрушек было посвящено ребятишкам дошкольного возраста. Очень здорово, что среди авторов этих игрушек и игр есть люди самых разных возрастов от 3 до 80 лет. На выставке в презентации каждого проекта чувствовалось, что эти игрушки живые, их хочется держать в руках, их хочется дарить своим братьям, своим детям и своим внукам, потому что в каждую из них вложена душа и настоящая любовь», — подчеркнул Сергей Кириенко.
Центральным событием финала стала выставка, на которой представили 15 победителей номинации «Идеи игр и игрушек», 80 финалистов номинаций «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек», 320 разработок, отмеченных знаком качества «Родная игрушка», и 50 лучших рисунков участников специальной номинации, организованной совместно с телеканалом «Солнце».
«Сегодня мы торжественно объявляем о том, что третий сезон Всероссийского конкурса "Родная игрушка" будет посвящен науке, технике, технологиям, промышленности. О важности решения научно-технических задач постоянно говорит лидер нашей страны. Мы с вами понимаем, что в современном мире опережающее техническое и технологическое развитие — это и есть главная защита национальной идентичности. Это фундамент, на котором мы сохраним наши ценности, наши традиции, всё, что завещано нам предками. Прогресс на страже традиций. Президент настойчиво напоминает, что страна должна развиваться опережающими темпами, и надо поощрять в детях инженерное, конструкторское, научно-техническое мышление», — отметила Елена Ямпольская.
Изделия оценивали 40 экспертов, а также 28 членов детского жюри — участников Движения Первых в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, учитывалось мнение 32 семей — представители сообщества «Родные — Любимые». Оценка проводилась по нескольким критериям, среди которых образовательный и воспитательный потенциал, оригинальность, качество разработки, технологическая новизна, эстетическая привлекательность и соответствие традиционным российским ценностям. 
«Конкурс «Родная игрушка» предоставляет уникальную возможность поддержать отечественных авторов и производителей, вносящих вклад в создание современных, качественных и интересных игр и игрушек. Движение Первых активно продвигает принцип соавторства детей и взрослых в рамках Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Именно поэтому, наряду с экспертами, конкурсные работы финалистов впервые оценивало специальное Детское жюри Движения Первых. Их оценка помогла понять, насколько интересны, предлагаемые прототипы игр и игрушек детям и подросткам. Это важный аспект работы, поскольку игрушки должны выйти в массовый тираж и стать важным элементов воспитания нового поколения граждан России», — сказал Артур Орлов.
Победители конкурса получат возможность выпустить первый тираж совместно с технологическими партнерами. Начало производства запланировано на декабрь 2026 года. Проектам будет предоставлено  продвижение в розничных сетях и на онлайн-площадках, в том числе на фирменных полках «Родная игрушка» — с ноября 2026 года, возможность включения в рекомендации Минпросвещения России по оснащению детских садов и школ — их планируется направить в дошкольные организации до конца года, а также смогут войти в реестр продукции со знаком «Родная игрушка».
Конкурс «Родная игрушка» поддерживают компании и организации, работающие в сфере производства, торговли, технологий и медиа. Официальные партнеры — ГК «Детский мир», компания «Четыре Лапы», ЦДМ на Лубянке, центр «Мой бизнес» и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Стратегический партнер — компания VK. Генеральный информационный партнер — информационное агентство России ТАСС. Информационные партнеры — «Детское радио», телеканал «СОЛНЦЕ», компания «Триколор». Технологические и отраслевые партнеры — «Весна», «Десятое королевство», «Русский стиль», «СмолТойс», «Океаника», «Ты и Я», «Волшебный мир», «Рубрик» и «Алатойс».

 

 

Фотографии предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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