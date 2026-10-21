КбшЖД: назначена новая остановка для скорых электричек — на платформе Волжский

С 25 октября 2026 года назначаем остановку скорым пригородным поездам на платформе Волжский. Это дополнительная возможность добраться между Тольятти, Самарой, Жигулёвском, Сызранью и Новокуйбышевской, сообщает пресс-служба КбшЖД.



Направление Тольятти – Самара



№ 7132/7131 Жигулёвск (отпр.06:20) – Волжский (07:13 – 07:14) – Самара (приб.08:10)

по рабочим дням



№ 7114/7113-7109 Тольятти (отпр.06:36) – Волжский (07:33 – 07:34) – Самара (08:29 – 08:36) – Новокуйбышевская (приб.09:00)

по рабочим дням



№ 7148/7147-7141 Тольятти (отпр.06:36) – Волжский (07:33 – 07:34) – Самара (08:29 – 08:36) – Сызрань-1 (приб.10:19)

по выходным дням



№ 7118/7117 Тольятти (отпр.10:58) – Волжский (11:58 – 11:59) – Новокуйбышевская (приб.13:21)

ежедневно



№ 7126/7125 Тольятти (отпр.17:08) – Волжский (18:09 – 18:10) – Новокуйбышевская (приб.19:30)

ежедневно



№ 7130/7129 Тольятти (отпр.21:16) – Волжский (22:15 – 22:16) – Новокуйбышевская (приб.23:38)

ежедневно



Направление Самара – Тольятти



№ 7112/7111 Новокуйбышевская (отпр.07:44) – Волжский (09:08 – 09:09) – Тольятти (приб.10:05)

ежедневно



№ 7116/7115 Самара (отпр.10:00) – Волжский (11:01 – 11:02) – Тольятти (приб.12:07)

ежедневно



№ 7110-7120/7119 Новокуйбышевская (отпр.13:38) – Самара (14:02 – 14:10) – Волжский (15:07 – 15:08) – Тольятти (приб.16:05)

по рабочим дням



№ 7134/7133 Самара (отпр.16:19) – Волжский (17:17 – 17:18) –

Жигулёвск (приб.18:14)

по рабочим дням



№ 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр.17;43) – Волжский (19:06 – 19:07) – Тольятти (приб.20:03)

по рабочим дням



№ 7144-7146/7145 Сызрань-1 (отпр.16:25) Самара (18:07 – 18:09) – Волжский (19:06 – 19:07) – Тольятти (приб.20:03)

по выходным дням



№ 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр.19:54) – Волжский (21:17 – 21:18) – Тольятти (приб.22:24)

ежедневно.

Фото: пресс-служба КбшЖД