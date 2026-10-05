 Для тольяттинцев пройдет бесплатная профилактическая акция

6 октября в 10.00 до 17.30 приглашаем всех жителей Тольятти на акцию, посвященную профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических. Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей.



Зачем идти? С возрастом риски возрастают, но болезнь легче предотвратить, чем лечить. Специалисты помогут выявить патологии на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.



Что вас ждет?

Вакцинация против гриппа

Скрининговые обследования

Консультации узких специалистов

Проверка важнейших показателей здоровья



Кто будет вести прием?

Врач-онколог, дерматовенеролог, эндокринолог, гериатр

Невролог, офтальмолог, оториноларинголог‍ Специалисты Центра общественного здоровья.



Внимательное отношение к своему здоровью и регулярная диспансеризация — это реальный инструмент здорового долголетия. Не откладывайте заботу о себе на потом!

Акция проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Где и когда: г. Тольятти, на территории торгового центра «Акварель» (Южное шоссе, 6) в 10.00.

Фото: минздрав СО