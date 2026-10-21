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Самарский «Тесвел» подвел итоги участия в проекте «Производительность труда»

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Самарская  компания ООО «Тесвел» — один из ведущих разработчиков и интеграторов роботизированных комплексов в России — завершила шестимесячную активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда».

Благодаря внедрению бережливых технологий выработка на пилотном потоке увеличилась на 21%, а на базе предприятия разворачивается Центр развития промышленной робототехники.

Самарская производственно-инжиниринговая компания ООО «Тесвел» — один из ведущих разработчиков и интеграторов роботизированных комплексов в России — завершила шестимесячную активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда» (входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»).

При экспертной поддержке АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области» (РЦК) ключевым направлением для преобразований стал поток производства воздухоразделительных установок и станций генерации азота. По итогам полугода выработка на эталонном участке сборки и тестирования выросла на 21%, а время протекания процессов сократилось на 17% — без привлечения капитальных затрат на покупку нового оборудования.

Оптимизация позволила предприятию кардинально перестроить ритмичность выпуска наиболее востребованной номенклатурной продукции.

Сергей Моршанский, директор ООО «Тесвел»:

«Наша компания многогранная, и один из ключевых участков — это производство станций генерации азота. Для нас это важнейшее направление, так как это наиболее серийная, типовая продукция, где есть много резервов для улучшений. Благодаря тесному сотрудничеству со специалистами РЦК мы вышли на отличный результат.

Если раньше мы выпускали две станции в месяц, то сейчас спокойно производим три. К концу года рассчитываем выйти на четыре, а в ближайшей перспективе планируем собирать до пяти станций генерации азота ежемесячно. Опыт бережливого производства показал свою эффективность, и мы продолжим тиражировать его на все подразделения».

Как отметили эксперты РЦК, особенностью проекта на «Тесвеле» стала сложная структура несерийных заказов. В связи с этим упор был сделан не только на стандартизацию сборочных постов и устранение простоев из-за ожидания деталей, но и на оптимизацию офисных цепочек — ускорение внутренних согласований между конструкторскими, снабженческими и производственными службами.

Успехи компании в росте внутренней эффективности неразрывно связаны с решением стратегических общегосударственных задач. Ранее компания «Тесвел» выиграла федеральный грант Минпромторга России по нацпроекту «Средства производства и автоматизации» на создание Центра развития промышленной робототехники. Инициативу создания центра на базе предприятия лично поддержал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, проводивший на площадке компании выездное заседание Совета по научно-техническому развитию региона.

Губернатор подчеркнул, что новый центр позволит предприятиям Самарской области оперативно получать полный комплекс инжиниринговых услуг по автоматизации производств внутри родного региона.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«Компания "Тесвел" — это флагман регионального высокотехнологичного сектора. Предприятие демонстрирует образцовый подход: сначала наводит идеальный порядок и внедряет бережливые технологии внутри своих цехов, а затем помогает автоматизироваться и роботизироваться другим заводам.

Рост выработки более чем на 20% без капитальных вложений — яркое доказательство зрелости управленческой команды. Разворачиваемый на базе "Тесвела" Центр развития промышленной робототехники — это прямой практический вклад Самарской области в выполнение поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по вхождению нашей страны в топ-25 мировых лидеров по плотности роботизации к 2030 году. Опыт компании будет широко востребован в машиностроении, нефтехимии и авиастроении».

На предприятии уже сформирован собственный Проектный офис и подготовлены внутренние тренеры бережливого производства. Ключевыми задачами Центра развития промышленной робототехники станут разработка и интеграция роботизированных комплексов, практическое обучение инженеров промышленных предприятий и предварительное тестирование передовых технологических решений перед их запуском в серийное производство.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф, сообщает пресс-служба Минпромторга Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга Самарской области

Теги: Самара

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