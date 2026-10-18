Ветеринар предупредил о второй волне активности клещей

Во второй половине осени многие владельцы собак перестают беспокоиться о клещах, но эти паразиты могут сохранять активность до поздней осени, поэтому прекращать обработку питомца только из-за смены сезона не стоит. Об этом 18 октября «Известиям» рассказал ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Антон Тихоненков.

«Клещи не погибают сразу после первых похолоданий. При снижении температуры они становятся менее активными, а при наступлении неблагоприятных условий прячутся в лесной подстилке, почве и других укрытиях. В относительно теплые дни паразиты могут снова выходить на поиски хозяина», — пояснил он.

Распространенное заблуждение связано с тем, что клещей считают исключительно весенними и летними паразитами. На самом деле у многих видов иксодовых клещей два периода повышенной активности: весна и начало лета, а также конец лета и осень. Сроки зависят от региона и погоды. Если осень теплая, риск встречи с паразитами сохраняется даже тогда, когда листья опали, а температура ночью приближается к нулю.

Особенно внимательными стоит быть владельцам собак, которые гуляют в парках, скверах, лесополосах и на участках с высокой травой. Клещи поджидают животных на растительности и цепляются за шерсть при контакте, поэтому собаке необязательно отправляться в лес — достаточно пройти вдоль заросшей дорожки или через кустарник.

Осенью владельцы реже осматривают питомцев, хотя клещ может долго оставаться незамеченным, особенно у собак с густой или длинной шерстью. Чаще всего паразитов обнаруживают в области головы, шеи, ушей, подмышек, основания хвоста, паха и между пальцами.