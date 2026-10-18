Пешеходный переход с кнопкой появился на Мехзаводе в Самаре

На Московском шоссе в Самаре появился пешеходный переход с кнопкой вызова. Его разместили у остановки «1-й квартал» в поселке Мехзавод, рассказали в региональном минтрансе.

Чтобы перейти дорогу в этом месте, нужно будет нажать на кнопку на опоре и подождать, когда загорится зеленый свет. Такой механизм ввели для повышения дорожной безопасности. Новый переход упорядочит движение и снизит риск наезда на пешеходов.

Кроме того, загорание «зеленого» по требованию поможет сократить неоправданный простой машин на дороге. Водители смогут быстрее проезжать этот участок, пишет Самарская газета.