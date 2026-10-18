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Дачникам рассказали о порядке действий при уведомлении о кадастровых работах

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Дачникам рассказали о порядке действий при уведомлении о кадастровых работах

Дачникам и владельцам земельных участков начали поступать уведомления о комплексных кадастровых работах (ККР). Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин («Единая Россия») объяснил в беседе с RT, на что следует обратить внимание после получения такого сообщения.

«Уведомления о комплексных кадастровых работах на «Госуслугах» помогают собственникам проверить, как уточняются границы участков и сведения о недвижимости», — рассказал он.

По словам депутата, работы проводят на отдельных территориях — кадастровых кварталах. Поэтому уведомление может получить и собственник, у которого границы участка уже учтены. О начале работ извещает исполнитель, а при работах федерального значения — Роскадастр. Владельцам рекомендуется проверить территорию, график и контакты исполнителя.

«По ст. 42.7 закона №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» ему можно передать имеющиеся документы и материалы об объекте», — отметил Чаплин.

Приглашение на заседание согласительной комиссии даёт возможность ознакомиться с проектом карты-плана, на которой обозначены предлагаемые границы. Собственнику следует найти свой участок и сопоставить указанные границы и площадь с имеющимися документами. Проект доступен на сайте из извещения, а также в самой комиссии.

«Возражения к границам подавайте письменно в согласительную комиссию», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, согласно ст. 42.10 закона №221-ФЗ, направить возражения можно со дня публикации извещения о заседании, до самого заседания и ещё в течение 35 календарных дней со дня первого заседания. В документе необходимо указать Ф. И. О., контакты, реквизиты паспорта, кадастровый номер или обозначение участка, а также причины несогласия. Следует приложить копии документов о праве на участок и материалы о границах, если они имеются. При отсутствии возражений в установленный срок границы считаются согласованными.

«После уведомления о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости проверьте кадастровый номер и площадь участка», — заключил Чаплин.

Для проверки результата собственник может заказать выписку из реестра на свой объект.

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