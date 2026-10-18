Самарские монастыри начали проверять

Инспекции в самарских монастырях начала проводить комиссия коллегии Синодального отдела. В рамках визитов проверяют устройство внутренней жизни монастырей, уровень образования монашествующих и социальную работу святых обителей. Об этом рассказали в Самарской Митрополии.

Визиты благословил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви митрополит Каширский Феогност. Комиссия уже посетила Заволжский мужской монастырь в честь Честного и Животворящего Креста Господня и Заволжский Свято-Ильинский женский монастырь в селе Подгоры, а также скиты монастырей, находящиеся в заповеднике «Самарская Лука», и Свято-Воскресенский мужской монастырь в Самаре.

Проверяющие пообщались с игуменами, игумениями и монашествующими обителей. Члены коллегии ознакомились с механизмом документального оформления имущества обителей и с основными направлениями их деятельности, пишет Самарская газета.