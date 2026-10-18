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Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле о падении дерева на жителей Тольятти

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Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле о падении дерева на жителей Тольятти

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле о падении дерева на жителей Тольятти. Инцидент произошел еще в августе 2025 года, а виновных так и не привлекли к ответственности, рассказали в информационном центре СКР.

Ветхое дерево упало на четырех жителей Тольятти на улице Механизаторов во время урагана. Пострадавшие получили травмы и проходили лечение. Они обратились к главе СК, так как не согласны с ходом установления обстоятельств ЧП. Также люди жалуются на затянувшееся расследование.

В связи с этим Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад об установленных обстоятельствах инцидента и о результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных доводов, пишет Самарская газета.

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