В Железнодорожном районе Самары при переходе дороги пострадала 71-летняя женщина

17 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека, 2 погибли.

В Железнодорожном районе Самары пострадал пешеход. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 17.10.2026 в 08:40 62-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по ул. Владимирской от пр. Карла Маркса в направлении ул. Безымянной. В пути следования при повороте налево в нарушение п. 13.1 ПДД не уступил дорогу и допустил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.