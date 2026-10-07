Эксперты оценили стоимость стоматологических услуг в крупных городах России

Эксперты 2ГИС проанализировали стоимость стоматологических услуг в крупнейших городах России — сколько стоит приём у стоматолога, лечение кариеса и удаление зуба, сколько таких процедур может позволить себе житель региона на среднюю зарплату и как за последние три года менялось число стоматологических клиник в городах.

Чтобы вылечить кариес, нужно оплатить первичный прием у стоматолога (осмотр и консультация) и собственно лечение с пломбой. Аналитики 2ГИС сложили медианную стоимость обеих услуг в каждом городе и посмотрели, сколько таких визитов укладывается в среднюю зарплату. Данные о ценах на услуги можно найти в карточках стоматологий в 2ГИС в разделе «Цены».

Средняя стоимость лечения кариеса в городах-миллионниках составляет 6785 руб. Дороже всего вылечить кариес в Москве (9700 руб. за первичный осмотр с лечением) и Санкт-Петербурге (9500 руб.). На третьем месте — Казань (8000 руб.). Дешевле всего эти услуги обходятся в Волгограде (4000 руб), Нижнем Новгороде (5000 руб) и Омске (5305 рублей).

Самый высокий «индекс пломбы» — в Красноярске: при стоимости приема и лечения в 6450 руб. на одну зарплату в городе можно вылечить 19 зубов. Также в тройку вошли Москва и Волгоград с показателем 18,9: столица оказалась в лидерах за счет высокой средней зарплаты, а Волгоград — за счет самой низкой стоимости услуги.

Дороже всего лечение кариеса относительно доходов в Воронеже, Ростове-на-Дону и Челябинске — 11-12 визитов на среднюю зарплату.

Удаление зуба в большинстве городов обходится дешевле лечения кариеса: средняя стоимость такой процедуры в миллионниках — 4376 руб. Дороже всего удалить зуб в Москве (6000 руб.), Санкт-Петербурге (5450 руб), Казани и Воронеже (по 5000 руб.). Дешевле всего — в Омске (2530 руб.), Волгограде (3000 руб.) и Перми (3690 руб.).

За три года — с сентября 2023-го по сентябрь 2026-го — количество компаний, оказывающих стоматологические услуги, в городах-миллионниках увеличилось на 5,2% — до 11 568. Особенно заметен этот рост в Ростове-на-Дону (+14,2%), Краснодаре (+13,7%) и Красноярске (+10,4%). В Ростове-на-Дону и Краснодаре рынок активнее всего прибавляет и за последний год — на 6,8% и 4,5% соответственно.