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Более 140 организаций Самары оформили договоры на утилизацию автомобильных шин

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Автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Росприроднадзором, относятся к отходам IV класса опасности.

В Самаре в преддверии зимнего сезона администрация города продолжает проверку шиномонтажных мастерских на наличие договоров вывоза и утилизации отработанных автомобильных шин. На сегодняшний день более 140 организаций уже заключили такие договоры либо находятся в процессе оформления документов. Всего же во всех городских районах осуществляют деятельность 239 шиномонтажных мастерских.

«Складировать отработанные автопокрышки на контейнерных площадках — грубое нарушение экологических норм, которое будет в Самаре жестко пресекаться, – подчеркнул первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин. – Владельцы шиномонтажных мастерских должны четко понимать: договор только на вывоз бытового мусора не закрывает вопрос утилизации шин, этого категорически недостаточно. В сжатые сроки необходимо заключить отдельное соглашение со специализированной организацией на вывоз и правильную утилизацию покрышек. Тем, кто проигнорирует требования, придется отвечать по всей строгости закона. Отдельно обращаюсь к автовладельцам: выбрасывать шины на дворовую контейнерную площадку — недопустимо. Мусоровоз их не заберет».

Договор со специализированной организацией позволит владельцам шиномонтажных мастерских не только соблюсти требования природоохранного законодательства, но и выстроить прозрачный, документально подтвержденный цикл обращения с отходами. Такой договор фиксирует все этапы работы с покрышками — от своевременного вывоза с территории мастерской до передачи на лицензированный объект переработки. В результате шины получают «вторую жизнь»: из них производят резиновую крошку для покрытий спортивных площадок, добавляют в дорожные смеси, используют в других промышленных целях.

Автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Росприроднадзором, относятся к отходам IV класса опасности. При неправильной утилизации они могут попасть на свалку, где будут выделять токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы. ​​​​За нарушение требований по утилизации предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 15 000 рублей для граждан, а для шиномонтажей и фирм — до 250 000 рублей.

Напомним, в Самаре пункты бесплатного приема шин работают по следующим адресам:
- п. Зубчаниновка, ул. Товарная, 72 (площадка «Татнефть»);
- ул. XXII Партсъезда, 1г («Акрон Скрап»);
- ул. Грозненская, 8 («Акрон Скрап»);
- ул. Пугачевская, 73б («Акрон Скрап»);
- ул. Ставропольская, 24а («Акрон Скрап»);
- п. Красная Глинка, 2-й квартал («Акрон Скрап»).

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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