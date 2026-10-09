Комплекс ГТО в женской исправительной колонии №15

Региональный оператор ГТО - ГАУ «Организационный центр спортивных мероприятий» - совместно с управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области организовали мероприятие по выполнению нормативов комплекса ГТО для осужденных.

Мероприятие состоялось в женской исправительной колонии №15 при активной поддержке руководства и сотрудников учреждения.

В испытаниях приняли участие 49 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Участницы выполнили нормативы по ключевым физическим качествам - силе, гибкости, скорости и скоростно-силовым возможностям.

Значительная часть участниц в отдельных видах испытаний показала результаты, соответствующие золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия ГТО.

Цель мероприятия - привлечь осужденных к массовой физической культуре, познакомить с комплексом ГТО и выработать привычки здорового образа жизни.

Фото: минспорта СО