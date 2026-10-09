В Самарской области работнице, пострадавшей на производстве, выплачена компенсация в размере 3 млн рублей

Прокуратура Промышленного района г. Самары провела проверку исполнения требований законодательства об охране труда на предприятии, занимающемся металлообработкой.

Основанием для проведения проверки явился несчастный случай на производстве, произошедший в марте 2024 года, в результате которого работница получила тяжкий вред здоровью: сотрясение головного мозга, обширную ушибленную скальпированную рану мягких тканей головы и шеи, а также травматический шок I степени.

По итогам расследования несчастного случая на производстве установлено, что причиной случившегося послужило неисполнение директором предприятия требований федерального законодательства об охране труда.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с предприятия в пользу пострадавшей работницы компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.

После направления судебного акта на принудительное исполнение и под надзорным сопровождением прокуратуры ответчик выплатил пострадавшей работнице компенсацию морального вреда в полном объеме.

В отношении директора предприятия вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.