В поселке Серноводск после вмешательства прокуратуры обустроена парковка возле одного из объектов социальной инфраструктуры

Прокуратура Сергиевского района Самарской области провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что вблизи объекта социальной инфраструктуры отсутствовала парковка для автотранспорта. Это повлекло образование стихийной стоянки автомобилей на газоне, сделало затруднительным и аварийно-опасным движение транспорта в дождливое и зимнее время, а также нарушило культурно-эстетический облик муниципального района.

Прокуратура района внесла в адрес администрации муниципального района представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений и восстановлению прав граждан: в настоящее время парковочное пространство обустроено.