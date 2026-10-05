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В селе Алакаевка Кинельского района завершён капремонт ФАПа

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Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Алакаевка – это большое село, взрослое население составляет около 900 человек.

В подразделении Кинельской районной больницы созданы комфортные условия, обновлены стены, потолки и полы.   Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Алакаевка – это большое село, взрослое население составляет около 900 человек.

Заведующая ФАПом Наталья Богданова работает здесь 35 лет и имеет высшую квалификационную категорию.

«В период ремонта приём пациентов не прекращался – медицинская помощь оказывалась в помещении администрации сельского поселения, где были выделены кабинеты. Аптека тоже продолжает работать: медикаменты привозят по заказу пациентов, с лекарственным обеспечением у нас всё хорошо», – рассказала Наталья Николаевна.

В ближайшее время планируется благоустройство территории вокруг ФАПа.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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