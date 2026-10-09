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Из Самарской области на фронт отправили автомобиль и гуманитарный груз

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из Самарской области на фронт отправили автомобиль и гуманитарный груз

Депутат Государственной Думы Андрей Парфенов приобрёл для отправки на фронт автомобиль УАЗ — легендарную «буханку». К сбору и погрузке гуманитарной помощи для защитников присоединились активисты местных отделений партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии».

В машину погрузили бензопилы и генераторы — технику, которая сегодня особенно необходима бойцам для выполнения инженерных задач и обустройства позиций.

«Мы передаём этот замечательный автомобиль — пусть он и с небольшим пробегом, но это та техника, которая помогает нашим бойцам достигать победы. От нашего регионального отделения с участием «Молодой Гвардии» — гуманитарный груз, который поможет нашим бойцам обустроить свой быт и, конечно же, достичь боевых успехов на линии боевого соприкосновения» - прокомментировал отправку Андрей Парфенов. Депутат также поблагодарил защитников за их службу.

Ирина Петшик — руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» присоединилась к словам благодарности: «Местные отделения партии совместно с «Молодой гвардией» осуществляют сбор и отправку гуманитарной помощи нашим бойцам на постоянной основе. Мы желаем нашим воинам скорейшей победы и возвращения домой!»

Теги: Единая Россия

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