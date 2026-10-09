В российских школах появится новый обязательный предмет

В российских школах в программе для 5-11 классов появится обязательный курс по искусственному интеллекту (ИИ) и информационной безопасности. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках нового предмета школьникам будут рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о рисках.

«Мы приняли решение, что со второй четверти [учебного года 2026-2027] в тысяче школ будет апробироваться новый курс», — обозначил Кравцов.

Как уточнил министр, с сентября 2027 года курс станет обязательным уже для всех школ с 5 по 11 класс.