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С начала года специалисты "РКС-Самара" заменили в городе почти 15 километров сетей холодного водоснабжения и водоотведения

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С начала года специалисты "РКС-Самара" заменили в городе почти 15 километров сетей холодного водоснабжения и водоотведения

С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» заменили почти 15 км труб: 11,7 км сетей холодного водоснабжения и 3,1 км сетей водоотведения.
Перекладка водопроводных и канализационных труб ведётся по нескольким направлениям: по инвестиционной и производственной программам предприятия, а также по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ). Все адреса прорабатываются совместно с городской администрацией. 
МКИ – это комплексное обновление объектов водоснабжения, водоотведения и других инженерных коммуникаций на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней, включая средства ресурсоснабжающих предприятий.
Наиболее масштабную замену труб «РКС-Самара» ведут по МКИ на улицах Чернореченской, Мориса Тореза, Энтузиастов, Силаева, Кольцевой, а также в границах улиц Пензенской, Владимирской, пр. Карла Маркса и Дачной. 
Главная цель всех перекладок сетей – улучшение качества коммунальных услуг для населения, повышение надёжности и бесперебойности работы систем водоснабжения и водоотведения.
Всего на текущий год запланированы инвестиционные мероприятия на сумму 1,4 млрд рублей. «РКС-Самара» отвечает за водоснабжение и водоотведение города с 2013 года. За это время инвестиции в модернизацию водопровода и канализации Самары превысили 15 миллиардов рублей. Компания последовательно решает проблему износа сетей, которая копилась десятилетиями. Каждый из текущих проектов — это не просто цифры инвестпрограммы, а снижение аварийности и стабильное качество воды в домах самарцев. 
 

Теги: РКС-Самара

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