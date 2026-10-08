С начала года специалисты "РКС-Самара" заменили в городе почти 15 километров сетей холодного водоснабжения и водоотведения

С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» заменили почти 15 км труб: 11,7 км сетей холодного водоснабжения и 3,1 км сетей водоотведения.

Перекладка водопроводных и канализационных труб ведётся по нескольким направлениям: по инвестиционной и производственной программам предприятия, а также по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (МКИ). Все адреса прорабатываются совместно с городской администрацией.

МКИ – это комплексное обновление объектов водоснабжения, водоотведения и других инженерных коммуникаций на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней, включая средства ресурсоснабжающих предприятий.

Наиболее масштабную замену труб «РКС-Самара» ведут по МКИ на улицах Чернореченской, Мориса Тореза, Энтузиастов, Силаева, Кольцевой, а также в границах улиц Пензенской, Владимирской, пр. Карла Маркса и Дачной.

Главная цель всех перекладок сетей – улучшение качества коммунальных услуг для населения, повышение надёжности и бесперебойности работы систем водоснабжения и водоотведения.

Всего на текущий год запланированы инвестиционные мероприятия на сумму 1,4 млрд рублей. «РКС-Самара» отвечает за водоснабжение и водоотведение города с 2013 года. За это время инвестиции в модернизацию водопровода и канализации Самары превысили 15 миллиардов рублей. Компания последовательно решает проблему износа сетей, которая копилась десятилетиями. Каждый из текущих проектов — это не просто цифры инвестпрограммы, а снижение аварийности и стабильное качество воды в домах самарцев.

