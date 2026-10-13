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Названы самые подорожавшие автозапчасти в 2026 году

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Названы самые подорожавшие автозапчасти в 2026 году

«Барометр автозапчастей» ROSSKO зафиксировал рекордный среди исследованных категорий рост цен на масла — 39,3%. Двузначное подорожание также затронуло технические жидкости, свечи зажигания, автомобильные лампы и детали двигателя.

Российский рынок автозапчастей продолжает демонстрировать неравномерный рост цен. По итогам девяти месяцев 2026 года наиболее заметное подорожание зафиксировано в категории моторных масел — на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на отдельные группы автокомпонентов выросли значительно умереннее — в пределах 6–9%. Такие данные приводит аналитический проект «Барометр автозапчастей» компании ROSSKO, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России.

Согласно исследованию, второе место по темпам роста заняли технические жидкости, за исключением тормозной, — их стоимость увеличилась на 19,3%. На третьем месте оказались свечи зажигания, подорожавшие на 15,6%. Автомобильные лампы прибавили в цене 13,4%, а компоненты моторной группы — 13,1%.

Более сдержанную динамику продемонстрировали запчасти тормозной системы (+8,3%), детали подвески (+7,6%) и фильтры (+6,2%). Стоимость тормозной жидкости увеличилась на 9%.

Таким образом, разница в темпах подорожания между наиболее и наименее подорожавшими категориями превысила шесть раз. Это свидетельствует о существенной неоднородности ценовой динамики на российском рынке автокомпонентов.

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