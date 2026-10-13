Новый ГОСТ на пюре и пасты из овощей вступит в силу в России с июля 2027 года

С 1 июля 2027 года в России начнет действовать новый межгосударственный стандарт, устанавливающий требования к консервированным пюре и пастам из печеных и вареных овощей. Об этом 13 октября свидетельствует документ, который получил обозначение ГОСТ 35028-2023, он опубликован на сайте Росстандарта.

Документ разделяет такую продукцию на несколько категорий в зависимости от используемого овощного сырья. В частности, предусмотрен выпуск пюре и паст из баклажанов, перца, а также продукции из перца с добавлением томатной пасты.

Для пюре установлено требование к однородной структуре: консистенция может варьироваться от полужидкой до более густой. При этом стандарт допускает отдельные частицы семян и кожицы. Паста должна представлять собой плотную однородную массу мажущейся консистенции.

Отдельно прописаны требования к цвету продукции. Пюре и пасты из баклажанов должны иметь светло-коричневый оттенок, продукты из перца могут быть оливковыми, красными или желтыми, а смесь перца с томатной пастой — красной с коричневатым оттенком.

Документ также устанавливает требования к условиям хранения готовых консервов. В частности, продукцию необходимо защищать от прямого воздействия солнечного света. ГОСТ распространяется на герметично упакованные и прошедшие стерилизацию или пастеризацию продукты, а также на продукцию, изготовленную способом асептического консервирования, пишут "Известия".