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Сотрудники на удаленке есть в 26% компаний Самары

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Сотрудники на удаленке есть в 26% компаний Самары

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций из города.

В настоящее время сотрудники на дистанционной работе есть в 26% компаний Самары.


Работники за рубежом для компаний скорее исключение. Лишь 5% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удалённо из-за границы.

Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 79% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Ещё 9% работодателей указали, что на удалёнке находится от 10% штата.
Каких специалистов чаще всего оставляют на удаленке? Лидером является сфера информационных технологий: в 54% компаний, практикующих дистанционный формат, удалённо работают именно IT-специалисты. На втором месте — управление персоналом, рекрутинг и кадры (16%). На третьем — бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами (по 14%). В дистанционном режиме трудятся операторы кол-центров и инженерно-технические работники (по 12%), отделы маркетинга и рекламы (9%), документооборота (8%), закупок и аналитики (по 5%), дизайна (3%).
 

Время проведения: 7 сентября — 6 октября 2026 года

Теги: Опрос

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