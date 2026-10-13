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С начала 2026 года из Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 800 иностранцев

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С начала 2026 года из Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 800 иностранцев

С начала 2026 года судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 800 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.
За прошедшую неделю до пункта пропуска через государственную границу препровождено 22 гражданина из стран ближнего зарубежья. Основанием для выдворения иностранцев стало нарушение миграционных правил Российской Федерации. Домой отправили тех, кто пребывал и трудился в Самарской области без законных оснований.
На ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации для нарушителей будет закрыт.

Теги: Судебные приставы

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