В Тольятти мать-алиментщица попала под арест

После расставания семейной пары из г. Тольятти двое детей остались жить с отцом. Женщину же суд обязал выплачивать на их содержание алименты в размере 1/3 от получаемого дохода. Однако, жительница «Автограда» от своих обязательств уклонялась и накопила долг в размере 114 тысяч рублей.

В связи с тем, что женщина не принимала участия в воспитании детей и не оказывала им материальную помощь в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении нее был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнице наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Если после его отбытия женщина продолжит избегать своих родительских обязательств, то она может быть привлечена к уголовной ответственности.