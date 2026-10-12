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В Тольятти мать-алиментщица попала под арест

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В Тольятти мать-алиментщица попала под арест

После расставания семейной пары из г. Тольятти двое детей остались жить с отцом. Женщину же суд обязал выплачивать на их содержание алименты в размере 1/3 от получаемого дохода. Однако, жительница «Автограда» от своих обязательств уклонялась и накопила долг в размере 114 тысяч рублей.
В связи с тем, что женщина не принимала участия в воспитании детей и не оказывала им материальную помощь в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении нее был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнице наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Если после его отбытия женщина продолжит избегать своих родительских обязательств, то она может быть привлечена к уголовной ответственности.

Теги: Судебные приставы

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