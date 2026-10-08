Самарец решил незаконно обогатиться, получив выплаты по социальному контракту

Житель г. Самара решил незаконно обогатиться, получив выплаты по социальному контракту и потратив их по своему усмотрению, не выполнив условий социального контракта. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами г. Самара в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему транспортного средства. Также должнику было разъяснено, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, наказание может быть заменено на более суровое.

В результате принятых сотрудником органа принудительного исполнения мер уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей был взыскан в полном объеме.