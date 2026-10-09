Злостный нарушитель ПДД в Тольятти остался без автомобиля

Житель г. Тольятти неоднократно нарушал правила дорожного движения, в следствие чего ему были вынесены штрафы за неаккуратное вождение. В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении нарушителя было возбуждено 47 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в установленный срок, однако, в связи с тем, что мужчина этого не делала, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 90 тысяч рублей.

Так как нарушитель продолжал игнорировать уплату административных штрафов, сотрудниками Службы было принято решение составить акт описи и ареста в отношении его транспортного средства. После установления места нахождения принадлежащего должнику автомобиля судебные приставы-исполнители отправили авто на специализированную стоянку, а должника предупредили, что если долг не будет погашен его имущество отправится на торги.

Теперь должнику предстоит в ближайшее время полностью оплатить все имеющиеся у него задолженности. В случае, если он этого не сделает, транспортное средство будет реализовано в счет погашения долга.