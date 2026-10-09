Жители Самарской области получили более 1,5 млн приглашений на работу с начала 2026 года

С января по сентябрь 2026 года работодатели Самарской области сделали более 1,5 млн приглашений на работу*, выяснили аналитики hh.ru. Причем чаще компании звали на работу женщин — 879,9 тыс. приглашений против 707,1 тыс. у мужчин.

В разрезе профессиональных сфер наибольшее количество приглашений получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов — 624,7 тыс. На втором месте — рабочий персонал (326,5 тыс.), далее следуют соискатели в сфере транспорта и логистики (246,1 тыс.), розничной торговли (191,7 тыс.) и домашний и обслуживающий персонал (165,7 тыс.).

Топ-10 профсфер, куда чаще всего приглашали соискателей Самарской области, 2026 год, hh.ru

• Продажи, обслуживание клиентов — 624,7 тыс.

• Рабочий персонал — 326,5 тыс.

• Транспорт, логистика, перевозки — 246,1 тыс.

• Розничная торговля — 191,7 тыс.

• Домашний, обслуживающий персонал — 165,7 тыс.

• Производство, сервисное обслуживание — 143,8 тыс.

• Административный персонал — 126 тыс.

• Строительство, недвижимость — 118 тыс.

• Информационные технологии — 68,5 тыс.

• Туризм, гостиницы, рестораны — 57,9 тыс.

«Чаще всего работодатели отправляли приглашения на работу соискателям от 19 до 30 лет — 567,6 тыс. На втором месте оказались кандидаты в возрасте 31–40 лет — 499,2 тыс., на третьем — 41–50 лет с 225,2 тыс. приглашений. При этом структура спроса заметно различается в разных сегментах рынка. Например, молодых специалистов компании чаще всего приглашали на вакансии в сфере продаж и розничной торговли, а кандидатов старше 30 лет активнее приглашают на рабочие специальности», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Кандидатов 19–30 лет компании хотели бы видеть на должностях, связанных с продажами и обслуживанием клиентов, розничной торговлей и в сфере домашнего и обслуживающего персонала. В топ-5 профсфер в этой возрастной категории также вошли транспорт, логистика, перевозки и рабочий персонал.

Более опытных соискателей 31–40 лет работодатели чаще всего приглашали на вакансии в сферах продаж и обслуживания клиентов, рабочего персонала, транспортной сферы, розничной торговли и домашнего и обслуживающего персонала.

Специалистов в возрасте 41–50 лет прежде всего звали в отделы продаж, а также на вакансии рабочих, сотрудников транспорта, логистики и перевозок, на позиции домашнего и обслуживающего персонала и строителей.

*Приглашение не равно вакансии: работодатель может отправить приглашение нескольким кандидатам на одну вакансию.