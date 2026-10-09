В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы

Депутат Госдумы Сергей Миронов 9 октября предложил отказаться от проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). По его мнению, ВПР повторяют функции других школьных контрольных и создают дополнительную нагрузку на учеников и педагогов.

«Всероссийские проверочные работы надо отменять. <...> Они дублируют четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы», — сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, проведение ВПР многократно увеличивает нагрузку на школьников и может негативно сказываться на качестве образования. Дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, также ложатся на учителей.

Миронов отметил, что контрольные могут стать дополнительной нагрузкой для школьников в конце учебного года, когда им предстоит выполнять плановые итоговые работы. Он также привел мнение педагогов, которые называют ВПР ненужным «микро- ОГЭ и ЕГЭ», создающим проблемы для участников учебного процесса.