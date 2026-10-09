Во Франции из-за протестов нарушена работа 375 лицеев

С 21 сентября во Франции не утихают протесты школьников, студентов и профсоюзов учителей, требующих изменений в системе образования. Ученики жалуются на нехватку преподавателей, переполненные классы, плохое состояние школьных зданий (в том числе на высокую температуру в экстремально жаркие дни), отсутствие вспомогательного персонала и проблемы с работой приложения для поступления в университеты Parcoursup.

Движение зародилось в пригородах Парижа и быстро охватило всю страну, затронув также Марсель, Лион, Лилль, Нант, Тулузу, Бордо, Ренн и Страсбург. В октябре протесты стали проходить ежедневно и привели к закрытию и блокированию сотен школ и университетских кампусов. В один из дней на улицы вышли свыше 256 тыс. учителей, школьников и их родителей. В небольших масштабах протесты распространились также на франкоязычные регионы Бельгии.

В ряде случаев демонстрации привели к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ для разгона толп. В столкновениях пострадали более 200 учащихся и 750 сотрудников правопорядка, задержанию подверглись около 6600 человек, пишут "Известия".

Школьные протесты потрясли Францию своим стихийным возникновением, масштабом и уровнем насилия. Страна в целом привыкла к демонстрациям и сопровождающим их беспорядкам, но обычно это бывают либо забастовки, организованные профсоюзами, либо политические протесты, за которыми стоят определенные партии, борющиеся за власть. Нынешнее же движение развилось снизу, началось не в крупных городах, а в более социально напряженных пригородах, не имеет ярко выраженных лидеров и привело к насилию в отношении несовершеннолетних, с которым французское общество прежде не сталкивалось.

К возникновению протестов привело не только недовольство условиями обучения. Демонстранты вышли на улицы также из-за чувства тревоги по поводу собственного будущего. Молодежь недовольна тем, что на ее долю выпали одновременно климатические угрозы, экономическая стагнация, растущие цены на жилье, внешнеполитическая неопределенность, трансформация рынка труда из-за искусственного интеллекта. Школьные протесты стали проявлением более широкого недоверия к перспективам социальной мобильности, а не только разочарования из-за состояния школ.