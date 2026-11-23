Кадровый центр «Работа России» г.о. Чапаевска провел городскую ярмарку вакансий. Мероприятие помогло безработным гражданам сориентироваться в мире профессий и понять реальные требования рынка труда. На площадке собрались представители семи организаций города, включая крупнейшие градообразующие предприятия. Соискатели смогли напрямую пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда, уровне зарплат, графике и перспективах карьерного роста.

Ярмарка вакансий – это формат, позволяющий соискателям пройти несколько собеседований за один день, а также встретиться с кадровиками предприятий и получить полную информацию об открытых вакансиях. Это экономит время и позволяет за один день охватить не одну компанию.

«Очень нравится этот формат, потому что в одном месте – в Кадровом центре, можно встретиться с несколькими работодателями, в том числе приезжают работодатели и из Самары», – поделилась жительница Чапаевска Марина Туманова.

Представители компаний рассказывали о том, какие специалисты нужны сегодня и какие требования предъявляются к кандидатам, об условиях труда и корпоративной культуре.

«Всегда приходим для подбора персонала для нашей организации. Наша специфика – техническое образование, и мы много людей обучаем», – отметила ведущий специалист по кадрам коммерческой компании Елена Романовская.

Ярмарка вакансий позволяет не только найти работу соискателям, но и помогает работодателям закрыть горящие вакансии в тот же день, а также сформировать кадровый резерв. Для многих соискателей такое общение стало решающим шагом: кто-то определился с выбором, кто-то получил приглашение на собеседование, а кто-то убедился, что рынок труда в городе активно развивается.

«В настоящее время в Чапаевске зарегистрировано более 100 безработных граждан. У них есть возможность пройти собеседование, встретиться с кадровиком предприятия, узнать об имеющихся вакансиях, условиях трудоустройства, зарплате», – рассказала главный специалист сектора по взаимодействию с работодателями Кадрового центра «Работа России» г.о. Чапаевска Елена Колокольцева. г.о. Чапаевска Елена Колокольцева.