В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката ПАСО, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что указанное лицо пообещало своему подзащитному договориться о назначении более мягкого наказания по приговору суда, не имея намерений и реальной возможности выполнить данные обязательства.

Правозащитник задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении денежных средств в размере 4,5 млн рублей.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности

СУ СК России по Самарской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и

ч.4 ст. 159 УК РФ.