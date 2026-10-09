В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился продавец одного из торговых павильонов, который сообщил, что несколько минут назад мужчина открыто похитил из торгового зала продукты питания.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя описание похищенного приметы злоумышленника, направление, в котором тот скрылся, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и сотрудников следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили сотрудников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, провели осмотр места происшествия, собрали необходимые для расследования сведения и документацию.

Используя скриншот с видеозаписи и показания очевидцев, оперуполномоченные составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, ориентированные на розыск злоумышленника, на маршруте патрулирования возле одного из многоквартирных домов заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться в подъезде.

Полицейские задержали ранее не судимого местного жителя 1999 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенное выкинул по дороге.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и напоминают, что чем скорее информация о преступлении поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет задержан, а имущество возвращено законному владельцу.