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Судебные приставы обязали магазин в Тольятти исполнить решение суда

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Судебные приставы обязали магазин в Тольятти исполнить решение суда

Судебные приступы г. Тольятти обязали местный продуктовый магазин убрать с прилавков некачественные и опасные пищевые продукты.

Организация, занимающаяся защитой прав потребителей, обратилась в суд с исковым заявлением в отношении одного из тольяттинских продуктовых магазинов. Дело в том, что в нем реализовывались пищевые продукты с истекшим сроком годности, потенциально представляющие угрозу для здоровья человека.

Суд, ознакомившись с материалами дела, принял решение об обязании владельца торговой точки убрать с прилавков некачественные и опасные пищевые продукты. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам Центрального района г. Тольятти.

В связи с тем, что в установленный срок организация требования суда не выполнила, сотрудником Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей.

Примененные меры побудили должника-организацию устранить выявленные ранее нарушения и убрать с прилавков некачественные пищевые продукты.

 

 

Теги: Судебные приставы

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