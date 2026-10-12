В Самаре реорганизовали два центра дополнительного образования

Власти Самары 8 октября 2026 года сообщили о реорганизации двух центров дополнительного образования. Речь идет о Центре внешкольной работы «Поиск» и Центре технического творчества «Интеграл». Новое учреждение получило название «Центр внешкольной работы «Поиск». Оно расположен на улице Осипенко, 32а.

Причиной реорганизации чиновники называют необходимость оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории города. На финансовое обеспечение процесса заложено 3200 рублей, пишет СитиТрафик.