Рядом с Волжским лесничеством произошел ландшафтный пожар

В субботу произошел ландшафтный пожар рядом с Волжским лесничеством.

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов:

"На место оперативно прибыли лесопожарные силы минприроды и МЧС. Угрозу лесфонду быстро пресекли — возгорание ликвидировано в течение трёх часов на площади 4,2 гектара. Благодарю личный состав служб за слаженные действия и профессионализм.

Заслушал доклад дежурного региональной диспетчерской службы лесного хозяйства (РДС). Она обеспечивает круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах. РДС оснащена камерами с искусственными интеллектом и системой космического мониторинга, что позволяет фиксировать любое задымление на ранней стадии и мгновенно передавать данные оперативным службам. Видим положительный опыт работы РДС и продолжим развитие нашей системы видеонаблюдения.

Напомню, в регионе продолжается пожароопасный сезон — работа идет в усиленном режиме."

Фото: минприроды СО