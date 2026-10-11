В Красноглинском районе, ночью, мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, на улице Прибрежной врезался в дерево

10 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 373 нарушения ПДД РФ, в том числе 7 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По данным, собранным госавтоинспекторами в Красноглинском районе, в 02:55 26‑летний мужчина, управляя незарегистрированным в установленном порядке автомобилем ВАЗ-2106, двигался по улице Прибрежной со стороны трассы М-5 "Урал" в направлении села Курумоч. В пути следования, возле дома №1В, допустил наезд на дерево. Водителю назначено стационарное лечение. Установлено, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области