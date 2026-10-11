Две новые спортивные площадки построены в Волжском районе

Состоялось официальное открытие двух новых спортивных площадок, построенных в этом году на территории Волжского района с привлечением областных и федеральных средств по госпрограмме «Спорт России».

В поселке Рощинский появилась новая площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Площадка оборудована тренажерами, скамьями, рукоходами, мишенью для метаний и разметкой для прыжка в длину.

В поселке Самарский сельского поселения Лопатино построена универсальная спортивная площадка размером 20х40 метров с полимерным резиновым покрытием для игровых видов спорта и проведения тренировок. Развитие спортивной инфраструктуры делает занятия физкультурой и спортом доступнее, что напрямую влияет на качество жизни граждан.

Фото: Александр Затонский, администрация Волжского района