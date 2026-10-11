Вячеслав Федорищев поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса региона с профессиональным праздником

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Наш регион традиционно входит в число лидеров Поволжья в сфере АПК. Ваш неустанный труд позволяет обеспечивать население качественными, безопасными, доступными продуктами питания и тем самым вносить ценный вклад в продовольственную безопасность Самарской области и всей нашей страны.

Сегодня, в условиях беспрецедентных внешних вызовов, вам приходится прилагать максимум усилий, чтобы уверенно развивать отрасль, соблюдать высокие стандарты производительности, внедрять передовые технологии, повышать конкурентоспособность продукции.

Искренне благодарю вас за достигнутые успехи, за высокий профессионализм, стойкость, ответственность и любовь к родной земле. Огромное вам спасибо за всестороннюю поддержку, которую вы оказываете нашим бойцам, участникам специальной военной операции, и их семьям. Наши герои могут быть уверенными в том, что за ними — единая страна, сильный, сплочённый тыл.

Дорогие друзья! Мы по праву гордимся вами – нашими растениеводами и животноводами, переработчиками и селекционерами, агрономами и механизаторами, технологами и управленцами. Выражаю особые слова признательности и уважения ветеранам отрасли, чей опыт и мудрость — в основе достижений молодого поколения аграриев.

Мы и дальше будем активно поддерживать сельское хозяйство — через инвестиции, развитие инфраструктуры, модернизацию переработки и продвижение продукции на внутренних и внешних рынках. Продолжим масштабную работу по повышению качества жизни на селе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». На ее реализацию в этом году предусмотрено почти 1,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

От всей души желаю вам стабильности и новых профессиональных высот! Мира, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев