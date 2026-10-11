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Минпросвещения утвердило дополнительные материалы для ЕГЭ в 2027 году

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Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили список дополнительных материалов и устройств, разрешенных для использования на ЕГЭ в 2027 году.

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили список дополнительных материалов и устройств, разрешенных для использования на ЕГЭ в 2027 году. Данная информация содержится в документе, с которым 11 октября ознакомился ТАСС, пишут "Известия".

На ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию дополнительные материалы и технические средства не предусмотрены. На экзамене по литературе выпускникам разрешат использовать орфографический словарь.

На ЕГЭ по физике выпускники смогут использовать непрограммируемый калькулятор с функцией вычисления тригонометрических выражений, а также линейку.

На экзаменах по математике базового и профильного уровней участникам предоставят необходимые справочные материалы вместе с заданиями. Кроме того, разрешается пользоваться линейкой.

По данным агентства, на ЕГЭ по химии участникам предоставят периодическую таблицу элементов Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов. Кроме того, во время экзамена разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Выпускникам, сдающим биологию, разрешат пользоваться непрограммируемым калькулятором. На экзамене по географии можно будет использовать административную карту России, политическую карту мира, статистические материалы, прилагаемые к экзаменационным заданиям, а также непрограммируемый калькулятор.

Для сдачи информатики участникам предоставят компьютеры с установленной операционной системой, текстовыми редакторами, программами для работы с электронными таблицами и средами разработки на языках C#, C++, Pascal, Java и Python.

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