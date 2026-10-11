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В Приволжском районе мужчина подозревается в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений

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Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что местный житель 1963 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В Приволжском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, задержанного полицейскими по подозрению в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что местный житель 1963 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники уголовного розыска для проверки сведений получили соответствующее разрешение суда и в присутствии понятых осмотрели помещения, в которых проживает и часто проводит время сельский житель. В результате оперативного мероприятия полицейские обнаружили и изъяли два пакета с частями высушенных растений, принадлежащих злоумышленнику.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что запрещенные вещества заготавливал и хранил для собственного употребления. В подтверждение своих слов он указал место в лесополосе, где несколько месяцев назад вырастил 10 кустов наркосодержащих растений.

Согласно полученному заключению Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, сельский житель незаконно хранил маковую солому массой 117,6 г, что законодатель относит к значительному размеру.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовные дела, возбужденные в отношении злоумышленника, направлены в суд для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  .пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Уголовное дело

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