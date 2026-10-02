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В Кинеле женщина получала выплаты за ложную инвалидность

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В Кинеле завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в даче взятки и мошенничестве при получении страховых выплат.

В Кинеле завершено расследование уголовного дела в отношении еще оодной местной жительницы, обвиняемой в даче взятки и мошенничестве при получении страховых выплат

 

По версии следствия, в период с 2019 года по 2020 год фигурантка через посредника передала сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы денежные средства в качестве взятки на общую сумму 200 тысяч рублей за установление инвалидности, не имея на то законных оснований.

На основании подложных документов обвиняемой была установлена группа инвалидности и назначена страховая пенсия, в результате чего фигурантка незаконно получила более 300 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении взяткополучателя и посредника выделены в отдельное производство, предварительное расследование по ним продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Уголовное дело

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