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В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого

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В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

Следователем следственного отдела по городу Отрадному следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

По данным следствия, 8 сентября 2026 года фигурант, находясь в Кинель – Черкасском районе в квартире своего 39-летнего знакомого, в ходе ссоры на почве ревности нанес ему удар ножом в область груди. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, планируется избрание в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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