В Самарской области сельчанку оштрафовали за унижение знакомого в групповом чате

Она унизила знакомого в групповом чате. Все произошло в июле этого года. 36-летняя жительница Шенталинского района вместе со знакомым состояла в одном чате в мессенджере.



В какой-то момент злоумышленница написала нецензурное сообщение, чтобы унизить мужчину. Он обратился к правоохранителям с требованием провести проверку соблюдения законодательства.



После этого на сельчанку завели административное дело об оскорблении. Мировой судья признал ее виновной и оштрафовал на 5 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Источник: 450media.ru