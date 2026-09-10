Полузащитник Никита Салтыков – снова в «Крыльях» до конца текущего сезона

«Крылья Советов» арендовали у московского «Локомотива» 22-летнего полузащитника Никиту Салтыкова до конца текущего сезона.

Салтыков уже выступал за «Крылья Советов». Он пополнил состав нашей команды зимой 2022 года, а в сезоне 2023/24 провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

За «Локомотив» Никита сыграл 35 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Также полузащитник имеет опыт выступлений за молодёжные сборные России.

Никита Салтыков уже прибыл в расположение «Крыльев» и присоединился к команде, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"