Самарское ООО «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» завершает активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда» 

ООО «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» специализируется на выпуске промышленного электротехнического оборудования: комплектных трансформаторных подстанций, распределительных устройств и систем автоматического управления.

Флагманское изделие завода — комплектное распределительное устройство напряжением 6–10 кВ (КРУ-70), обеспечивающее прием и распределение электроэнергии на промышленных предприятиях, объектах энергетики и в жилых кварталах.



По итогам комплексной оптимизации процесса изготовления КРУ предприятие улучшило ключевые производственные показатели: выросла выработка, сократилась длительность производственного процесса, снизился объем незавершенного производства.



Внедрение адресных бережливых решений, стандартизация операций и выстраивание прозрачной системы приоритетов позволили сделать сборочный цех эталонным участком. По завершении полугодовой совместной работы с РЦК предприятие переходит к этапу самостоятельного тиражирования бережливых технологий на другие производственные линии.

Фото: департамент информационной политики СО