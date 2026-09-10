В Самарской области пройдет хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии»

С 11 по 13 сентября в Новокуйбышевске пройдет хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии» — событие, которое соберет на одной сцене юных танцоров, хореографические коллективы, педагогов и мастеров народного танца. (0+)



Участники приедут из разных уголков Самарской области, а также из Санкт-Петербурга. Новокуйбышевск, Похвистнево, Тольятти, Богатое и другие города и населенные пункты объединит любовь к народной хореографии.



"«Ритм губернии» — не просто конкурс. Это уникальное пространство, где соревновательный дух сочетается с глубоким погружением в историю и традиции народного танца. В живом, динамичном общении вы не только повысите свое исполнительское мастерство, но и откроете для себя новые грани культурного наследия нашего региона.

Уверена, что эти дни запомнятся не только как время конкурсных испытаний, но обязательно помогут вырасти профессионально", — отметила министр культуры региона Ирина Калягина.



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от профессионалов, знакомство с русским фольклором и традиционной культурой, обмен опытом и настоящее погружение в танцевальное наследие региона.



Тема фестиваля — 175-летие Самарской губернии. И символично, что историю края здесь будут рассказывать через то, что невозможно прочитать в книге: через музыку, движение, характер и живую традицию.



Учредители и организаторы конкурса-фестиваля: Дворец культуры - Театрально-концертный комплекс, Агентство социокультурных технологий, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО